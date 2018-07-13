Пилот закурил: пассажиры кричали, самолет пикировал 7 километров

По-настоящему абсурдная история произошла с самолетом китайской авиакомпании Air China. Недолго думая, второй пилот решил закурить электронную сигарету прямо во время полета, в следствие чего подверг риску жизни всех пассажиров и членов экипажа, что находились в этот момент на борту.
Дело в том, что китайский пилот не придумал ничего лучше, как отключить систему вентиляции — чтобы дым не шел в салон самолета. О том, что курить на борту нельзя, горе-пилот помнил. В результате отключения системы вентиляции в салоне упал уровень кислорода, выпали кислородные маски и загорелось табло безопасности.
Но и это еще не все. В какой-то момент произошла разгерметизация салона, и самолет начал натурально падать вниз. За следующие десять минут полета машина спикировала вниз аж на семь километров.
Пилотам удалось все исправить — успокоить испугавшихся пассажиров и вернуть самолет на нужную высоту. Однако, специалисты отмечают, что они не имели права продолжать полет. Это подвергало опасности жизни всех присутствующих на борту. Дело в том, что кислородные маски используется лишь один раз. А так как по вине зависимого от табака пилота они уже выпали, в дальнейшем, если бы приключилась какая-нибудь настоящая беда, все закончилось бы очень и очень плачевно.
К счастью, в этот раз никто не пострадал.
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