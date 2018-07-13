Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Министерство иностранных дел Польши рассказало общественности о чрезвычайном происшествии, случившимся с польским дипломатом в России. Так, по сообщению польского МИД, неизвестный избил поляка в ходе служебной поездки.
Известно, что избиение случилось на рейсе Иркутск — Москва. Так, сообщает министерство иностранных дел Польши, мужчина, напавших на их дипломата, скорее всего, психически неуравновешенный человек. По показаниям свидетелей, он вел себя неадекватно и выглядел, как сумасшедший. Также Варшава сообщила о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать дебошира.
Также известно, что пострадавшему оказали своевременную медицинскую помощь. Отмечается, что о случившемся достаточно быстро было уведомлено польское консульство в Российской Федерации.
Польская сторона обратилась к Москве с просьбой разобраться в ситуации, в частности, узнать причины нападения. Также Варшава отметила, что рассчитывает на объективное расследование и на то, что злоумышленник будет наказан согласно закону.
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