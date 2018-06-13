В Крыму блэкаут - пропали свет и связь

Города Крымского полуострова обесточены. Электроснабжение прекратилось в 15:25. Информация подтверждена двумя источниками в региональных телекоммуникационных компаниях.



Крым во тьме: когда появится свет на полуострове

В первой отметили, что на данный момент разбираются в ситуации, а пока же электричества нет. Во второй пояснили, проблема случилась на энергомосту из Кубани на полуостров. В СМИ озвучивается и третья версия — ЧП на подстанции "Тамань".

На данный момент не функионируют терминалы, офисы банков, лишены света ТЦ и жилые здания. Автозаправки и частный сектор перешли на генераторы.

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