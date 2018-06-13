Гаишник грозился расстрелять слишком умного водителя

В Таганроге инспектор, остановивший автомобиль в ночь на 11 июня, пригрозил водителю и пассажиру табельным оружием. Молодые люди разозлили сотрудника ГИБДД тем, что снимали его на телефон, хорошо знали законы и цитировали их. Видео, где запечатлен инцидент, выложил пользователь Andrew Sergeevich.

Фото: кадр из видео

На кадрах видно, что водитель, в момент когда инспектор попросил его выйти из машины, отказался это сделать, ссылаясь на Конституцию. Словесная перепалка продолжалась некоторое время.

Затем, решив подчиниться требованиям сотрудника, автолюбитель все-таки покинул салон, но попросил своего друга снимать все происходящее. Именно это и стало причиной конфликта. Сотрудник ГИБДД начал настаивать на том, чтобы молодые люди прекратили съемку. Но те опять же сослались на закон и отказали инспектору. В итоге последний счел необходимым решить вопрос силой и достал табельное оружие.

"Мы прошли к машине сотрудника, и он приказал выложить все личные вещи на багажник машины, а также ощупал карманы, - написал автор описания к видео. - После мы прошли к моей машине, и он сказал мне открывать каждую дверь, просвечивал все фонариком в салоне и в двери и трогал все пакеты, тряпки, в общем все, что было в автомобиле... Так было со всеми дверьми и багажником, он, конечно же, ничего не нашел (на что рассчитывал?) и сказал что-то в духе: "Я бы мог закрыть вас и все, надеюсь, в следующий раз такого не повторится". Отдал документы, и все".

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