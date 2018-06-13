Иностранные фанаты начали обращаться в полицию

Как бы рьяно не предостерегали организаторы ЧМ-2018 иностранных болельщиков от различных происшествий, и как не просили россиян радушно встретить фанатов из-за рубежа, первых курьезов избежать не удалось. Гости двух главных столиц нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга - начали обращаться в правоохранительные органы.



ЧМ-2018: Будет ли фанатское побоище в России?

В Москве болельщик, который приехал на игру из Великобритании, сообщил полиции, что группа людей украла у него крупную сумму денег. По словам пострадавшего, пять человек его еще и избили. При этом иностранец был настолько пьян, что не смог толком выговорить свое имя и рассказать, сколько конкретно денег пропало. Об этом сообщает телеграм-канал "Мэш".

Пока неясно, действительно ли болельщика избили, и почему он оказался в таком состоянии в первые дни поездки в чужую страну. Проводится проверка.

"Гостеприимством" отличился и Санкт-Петербург. Здесь в полицию обратились несколько человек. Фанат из США сообщил, что кто-то вытащил у него из сумки 300 долларов, 500 рублей и две банковские карты. Причем, при попытке заблокировать одну из них, американец обнаружил, что со счета уже сняли $ 1,5 тысячи.

Еще одним пострадавшим стал гражданин Египта. Он обратился в полицию с заявлением о том, что пропал чемодан, где были паспорта болельщиков, принадлежащие ему и его другу.

С приездом иностранцев воришки в Петербурге сильно активизировались. Двое бездомных ограбили жителя Венесуэлы на Грибоедовском канале, а женщина, которая решила позавтракать в одном из заведений на Московском проспекте, лишилась дорогого рюкзака, где были $3 тысячи.

На Фестивале болельщиков карманники украли у иностранного фаната мобильный телефон и около $ 2,5 тысяч.

Туристам в России стоит быть особенно внимательными и не брать с собой особо крупные суммы наличными, чтобы не стать жертвами мошенников.