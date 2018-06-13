Иностранные фанаты начали обращаться в полицию 

Как бы рьяно не предостерегали организаторы ЧМ-2018 иностранных болельщиков от различных происшествий, и как не просили россиян радушно встретить фанатов из-за рубежа, первых курьезов избежать не удалось. Гости двух главных столиц нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга - начали обращаться в правоохранительные органы.
В Москве болельщик, который приехал на игру из Великобритании, сообщил полиции, что группа людей украла у него крупную сумму денег. По словам пострадавшего, пять человек его еще и избили. При этом иностранец был настолько пьян, что не смог толком выговорить свое имя и рассказать, сколько конкретно денег пропало. Об этом сообщает телеграм-канал "Мэш".
Пока неясно, действительно ли болельщика избили, и почему он оказался в таком состоянии в первые дни поездки в чужую страну. Проводится проверка.
"Гостеприимством" отличился и Санкт-Петербург. Здесь в полицию обратились несколько человек. Фанат из США сообщил, что кто-то вытащил у него из сумки 300 долларов, 500 рублей и две банковские карты. Причем, при попытке заблокировать одну из них, американец обнаружил, что со счета уже сняли $ 1,5 тысячи.
Еще одним пострадавшим стал гражданин Египта. Он обратился в полицию с заявлением о том, что пропал чемодан, где были паспорта болельщиков, принадлежащие ему и его другу.
С приездом иностранцев воришки в Петербурге сильно активизировались. Двое бездомных ограбили жителя Венесуэлы на Грибоедовском канале, а женщина, которая решила позавтракать в одном из заведений на Московском проспекте, лишилась дорогого рюкзака, где были $3 тысячи.
На Фестивале болельщиков карманники украли у иностранного фаната мобильный телефон и около $ 2,5 тысяч.
Туристам в России стоит быть особенно внимательными и не брать с собой особо крупные суммы наличными, чтобы не стать жертвами мошенников.
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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.