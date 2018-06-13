"Ты убила нас!": опубликовано предсмертное видео с утонувшего катамарана

Видео, снятое представителем одной из погибших 11 июня семей при столкновении прогулочного катамарана "Елань-12" и сухогруза в Волгограде, обнародовали средства массовой информации.
Шуточная речь майора ГИБДД Виталия Неграша, одного из пассажиров катамарана, в адрес родственницы из Краснодара содержала слова о смерти. Вероятно, отвечая на ее реплику о том, что в их крае можно полюбоваться на дельфинов, Неграш записал видеоответ: "Ты прямо убила нас, честно. Сейчас соберёмся и …на катамаране приплывём к вам в Краснодар". Однако путешествие по Волге стало последним в жизни его семьи.
Напомним, что в результате трагедии погибло 11 человек, включая несовершеннолетнего. При этом на борту было 16 пассажиров, хотя по технике безопасности их количество не могло превышать 12-ти человек. При этом, как ранее сообщала "Правда.Ру, капитан прогулочного судна (бывший депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев) отправился на речную прогулку без разрешений и спасательных жилетов.
По информации агентства Ура. Ру, Хахалев имел ранее судимости по пяти статьям. Следствий комитет уже возложил на него ответственность за случившееся.
По данным агентства, капитан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, "проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи".
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