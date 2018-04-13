Ка-29 с экипажем рухнул в Балтийское море

В Калининградской области потерпел крушение вертолет Ка-29. На его борту были два члена экипажа, сообщает РИА Новости.

"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшего Минобороны, пропала накануне вечером", — цитирует издание слова собеседника.

Найдено тело одного погибшего, ведутся поисково-спасательные работы. Связь с вертолетом пропала накануне вечером.

По информации телеграм-канала "112", борт выполнял учебно-тренировочный полет в районе мыса Таран в шести километрах от берега.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Татарстане разбился вертолет, летевший в город-курорт Свияжские холмы за отдыхающими. В результате происшествия погиб 43-летний пилот.

Командир воздушного судна находился на борту один. На место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Была организована доследственная проверка.

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