В Саудовской Аравии удалось без жертв посадить загоревшийся самолет

Экстренную посадку в международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии совершил самолет авиакомпании Iraqi Airways с 365 пассажирами на борту.

Фото: AP

Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, недалеко от Джидды, сообщает РИА "Новости".

Самолет совершал посадку в международном аэропорту Король Абдул-Азиз, когда произошло возгорание одного из шасси. Командир экипажа лайнера сообщил по радио о проблеме, пожарная команда незамедлительно направилась к месту инцидента.

По данным агентства France-Presse, 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших". Пожарные и спасатели сумели оперативно ликвидировать возгорание.

ЧП накануне произошло на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, когда у самолета Argentina Airlines перед взлетом загорелся двигатель. Лайнер готовился к вылету в Буэнос-Айрес. Незадолго до взлета послышался громкий звук, похожий на взрыв, и произошло небольшое возгорание двигателя. В момент ЧП в воздушном судне еще не было пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили. Пожарные отбуксировали самолет со взлетно-посадочной полосы.

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