Под Питером расследуют ДТП с 12 пострадавшими

В Ленинградской области полиция завела дело по факту ДТП с 12 пострадавшими. Происшествие случилось в Колпинском районе, где на трассе столкнулись маршрутка ПАЗ и автобус "Мерседес" с полуприцепом, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Fotodom. ru/DP

"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", — сказано в сообщении пресс-службы.

Предположительно, виновником ДТП является 47-летний водитель маршрутки, который неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с Mercedes с полуприцепом. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Марий Эл пятница прошлого года, 17 ноября, была объявлена днем траура по 15 погибшим в ДТП. Авария произошла поздно вечером накануне на 64 км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.

На трассе столкнулись микроавтобус и лесовоз КамАЗ. В результате погибли 15 человек, в том числе 14-летний подросток. 15 из 19 находившихся в микроавтобусе человек погибли, 13 — на месте, 1 — в больнице, 1 — при перевозке с места аварии.

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