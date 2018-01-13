В Ленинградской области полиция завела дело по факту ДТП с 12 пострадавшими. Происшествие случилось в Колпинском районе, где на трассе столкнулись маршрутка ПАЗ и автобус "Мерседес" с полуприцепом, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", — сказано в сообщении пресс-службы.
Предположительно, виновником ДТП является 47-летний водитель маршрутки, который неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с Mercedes с полуприцепом. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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