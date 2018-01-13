Китайцев напугало падение "загадочного объекта" с неба. Видео

В Китае жители провинции Гуанси сняли на видео падение "загадочного" объекта. Огненный шар, рухнувший с небес, люди приняли за метеорит.



"Mysterious" space debris falls to Earth, explodes in Guangxi, China

Падение объекта не на шутку испугало десятки людей. Но местные власти объяснили, что это отработанный ускоритель ракеты-носителя"Чанчжэн-3B". Сама ракета была запущена 12 января и вывела на орбиту два навигационных спутника BeiDou.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что В США в Калифорнии водители устроили массовое ДТП на дороге, засмотревшись на запуск ракеты Falcon 9. Красивое зрелище отвлекло автолюбителей от трассы.

На отснятых кадрах сначала заметна лишь яркая полоса. Потом след от ракеты распускается в небе, становясь похожим на невиданный цветок.