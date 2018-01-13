Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китайцев напугало падение "загадочного объекта" с неба. Видео

Происшествия

В Китае жители провинции Гуанси сняли на видео падение "загадочного" объекта. Огненный шар, рухнувший с небес, люди приняли за метеорит.


"Mysterious" space debris falls to Earth, explodes in Guangxi, China

Падение объекта не на шутку испугало десятки людей. Но местные власти объяснили, что это отработанный ускоритель ракеты-носителя"Чанчжэн-3B". Сама ракета была запущена 12 января и вывела на орбиту два навигационных спутника BeiDou.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что В США в Калифорнии водители устроили массовое ДТП на дороге, засмотревшись на запуск ракеты Falcon 9. Красивое зрелище отвлекло автолюбителей от трассы.

На отснятых кадрах сначала заметна лишь яркая полоса. Потом след от ракеты распускается в небе, становясь похожим на невиданный цветок.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Экспертное мнение
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Теория Потребления
Совет от шефа: майонез надо есть ложками!
Общество
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Читательский топ
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
ПВО Москвы подняли по тревоге из-за НЛО над МКАД
«Мистрали» отдыхают: ВМФ России получит универсальные десантные корабли-вертолетоносцы
Поел тушеночки: солдат рассказал, как спалил дорогой БТР, разогревая консервы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника

Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".

"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Власть
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Общество
ПВО Москвы подняли по тревоге из-за НЛО над МКАД
Армия
«Мистрали» отдыхают: ВМФ России получит универсальные десантные корабли-вертолетоносцы
Общество
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху

Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.

"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
Мир
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
Мир
Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот
Власть
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Экономика
Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны

Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.

Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Общество
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Мир
Получил ли Джулиан Ассанж гражданство Эквадора?
Мир
Организатор жестокого убийства посла РФ арестован в Турции
Любовь Степушова В поле не воин: Вашингтон теряет главных союзников Любовь Степушова Александр Артамонов Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане Александр Артамонов Евгений Шуршаков Удаленная работа: Пучдемон хочет править Каталонией по What's App Евгений Шуршаков
Комментарии
"Необходимости идти навстречу США у России нет"
"Необходимости идти навстречу США у России нет"
"Необходимости идти навстречу США у России нет"
Тайный эротический роман Макрона обсуждают французские СМИ
"Необходимости идти навстречу США у России нет"
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Что оставит после себя саммит G20 — Андрей МАНОЙЛО
США увеличат ядерный арсенал из-за превосходства России
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Поел тушеночки: солдат рассказал, как спалил дорогой БТР, разогревая консервы
США увеличат ядерный арсенал из-за превосходства России
"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"
Ла реведере, Румыния: молдаване выступили за объединение с Россией
Список Киллари: умер еще один свидетель против Клинтон
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Украина сдала Одессу ради американской мечты
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
Интересное в фото Все >
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Мужское Все >
Россия шокировала США боевым летающим роботом
Россия шокировала США боевым летающим роботом
Украинскому ОТРК "Гром-2" просто нечем греметь
Украинскому ОТРК "Гром-2" просто нечем греметь
Как не заразиться от мяса диких животных
Двадцать эффективных и приятных способов побороть дневную сонливость
Аварийная свеча из опилок и парафина
Как выбрать правильный рюкзак
Продукты, понижающие давление
Лыжи своими руками
Почему мужчины скрывают свои чувства?
Почему мужчины скрывают свои чувства?
Как вдохновить мужчину?
Как вдохновить мужчину?
Кто они - гениальные одиночки?
Кто они - гениальные одиночки?
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
10 распространенных ошибок при попытке изменить себя
Мужской взгляд на женское тело
Мужской взгляд на женское тело
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Паровой куриный рулет с мандаринами и черносливом
Паровой куриный рулет с мандаринами и черносливом
Куриное филе в беконе в духовке: лучший рецепт
Куриное филе в беконе в духовке: лучший рецепт
Идеальный ужин с рыбкой в томатном соусе
Идеальный ужин с рыбкой в томатном соусе
Восемь причин не отказываться от завтрака по утрам!
Восемь причин не отказываться от завтрака по утрам!
Фитнес на диване
Фитнес на диване
Оружие Все >
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Кто был первым террористом-смертником? Неожиданно...
Кто был первым террористом-смертником? Неожиданно...
У Гамлета нашлись странные предки
У Гамлета нашлись странные предки
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
И бутылка рому: тайна происхождения знаменитой пиратской песни
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
Германия удивлена: русские боятся нас больше, чем исламистов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался