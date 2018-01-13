Китайцев напугало падение "загадочного объекта" с неба. Видео

В Китае жители провинции Гуанси сняли на видео падение "загадочного" объекта. Огненный шар, рухнувший с небес, люди приняли за метеорит.
Падение объекта не на шутку испугало десятки людей. Но местные власти объяснили, что это отработанный ускоритель ракеты-носителя"Чанчжэн-3B". Сама ракета была запущена 12 января и вывела на орбиту два навигационных спутника BeiDou.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что В США в Калифорнии водители устроили массовое ДТП на дороге, засмотревшись на запуск ракеты Falcon 9. Красивое зрелище отвлекло автолюбителей от трассы.
На отснятых кадрах сначала заметна лишь яркая полоса. Потом след от ракеты распускается в небе, становясь похожим на невиданный цветок.
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Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.