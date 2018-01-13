Под Одессой столовую обстреляли из гранатомета

В Одесской области в Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания. Пострадавших нет, но обрушилась стена здания, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины по Одесской области.
Происшествие случилось в ночь на субботу, 13 января.
"С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", — сказано в сообщении пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Одессе три вуза закрылись до конца февраля из-за нехватки денег на отопление. Это Национальный университет имени Мечникова, Юридическая академия и Академия пищевых технологий.
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