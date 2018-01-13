В Ростовской области в Миллерово задержан предполагаемый угонщик "скорой помощи". Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчина умудрился попасть в ДТП на угнанной машине.
"Установлено, что подозреваемый шел мимо больницы, увидел припаркованный автомобиль скорой помощи, проник в него, обнаружил ключи зажигания в замке и угнал его", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в центре Москвы неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который стоит почти 3,5 миллиона рублей. Правоохранителям позвонил 43-летний владелец дорогой иномарки и рассказал о краже с парковки по улице Кожевнической.
Отмечается, по словам пострадавшего, у похитителей было достаточно времени, чтобы устроить угон, так как с 21 по 23 декабря машина оставалась на парковке без должного присмотра.
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