В Бурятии 57 человек угодили в больницу после обеда в кафе

В Улан-Удэ 57 человек подхватили сальмонеллез после посещения кафе. Из них 45 пациентам понадобилась госпитализация, но тяжелых случаев нет, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

"По случаю групповой заболеваемости проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого установлено, что за медицинской помощью обратилось 57 человек, с легкой и средней степенью тяжести заболевания, из них восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет. Госпитализировано 45 человек, остальные 12 больных с легкой степенью тяжести получают лечение в амбулаторных условиях", — сказано в сообщении ведомства. Отравились те, кто посещал кафе "ШулэнДо" по улице Коммунистическая, 22, в период с 8 по 11 января.

Сообщения о массовом отравлении поступили и в полицию. Как сообщали СМИ представителя регионального УМВД, в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек. Полицейские уточнили, что в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних.

Полицейские также ведут проверку, в частности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Роспотребнадзор уже сделал выводы о причинах заболевания посетителей кафе сальмонеллезом. "В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд Советского района города Улан-Удэ. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в одном из ресторанов десять человек отравились несвежей рыбой. Отравление не было тяжелым, однако, один человек был госпитализирован. Происшествие случилось в среду, 3 января. Пострадавший уже выписан.

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