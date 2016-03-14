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Подросток убил деда и ранил бабушку "из интереса"

Происшествия

В Ивано-Франковской области Украины полицейские задержали подростка, который убил своего дедушку и сильно ранил бабушку.

Подросток убил деда и ранил бабушку

По словам мальчишки, он хотел убить всю свою семью просто "ради интереса", потому что жить ему было "грустно".

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, в ночь на 1 сентября несовершеннолетний житель села Бабче Богородчанского района с ножом и молотком напал на своих родных, когда они спали.

После преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном.

От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний пенсионер погиб на месте, а 69-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали — сейчас она в реанимации.

Юноша не отрицал своей вины, хотя не мог толком объяснить, почему пошел на жуткое преступление. Зато известно, что после кровавой расправы над дедушкой и бабушкой он "отчитался" об этом в Telegram-канале, опубликовав фото, подписанное: 

"Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

Как установила полиция, парень отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие и убийства, подписывался на них и "учился". Затем он самостоятельно создал подобный канал.

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление администраторов групп и привлечения их к ответственности. Психическое состояние убийцы проверят в ходе проведения досудебного расследования. 

Стоит отметить, что подростковая жестокость растёт год от года. И часто объектами нападения становятся самые близкие "детишкам" люди.

Вот ещё один случай, о котором ранее рассказывала "Правда.Ру" 

"Довели!" Подросток напал с ножом на всю свою семью

В Самаре подросток совершил зверское нападение на свою собственную семью.

"Прокуратура Самарской области организовала проверку условий воспитания в семье и учебы в школе 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве отца и покушении на жизнь матери и сестры", — говорится на официалном сайт генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, сейчас изучаются условия жизни и воспитания обвиняемого, его взаимоотношения с родителями, учителями, одноклассниками, а также увлечения и успеваемость. По итогам, прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Убийство произошло днем в воскресенье в квартире дома в Кировском районе Самары. На месте происшествия обнаружили труп 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. 37-летняя супруга убитого и их 13-летняя дочь госпитализированы с ножевыми ранениями в область живота.

Сын погибшего, 15-летний школьник, сознался в убийстве отца и в нападении на мать и сестру.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

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