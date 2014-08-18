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В Якутии молния убила артиста балета

Происшествия » Глобальные » Стихии

13 июля Чурапчинском улусе (республика Бурятия) от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин.

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Об этом сообщает местное издание SakhaLife со ссылкой на источник в театре.

По словам Марии Сайдыкуловой, бывшего главного балетмейстера ГТОиБ Якутии, 

"...до больницы его не успели довезти. Похоронят Василия Кириллина в родном Таттинском улусе".

 Летняя гроза - явление очень опасное. И ее жертвами часто становятся именно молодые люди.

Напомним, например, случай, о котором ранее рассказывала "Правда.Ру" 

Молния убила молодого отца в Забайкалье

17 августа 2014 года в Забайкальском крае на берегу озера Содовое в безоблачную погоду от удара молнии погиб мужчина, его годовалый сын получил ожог и травму, говорится в сообщении пресс-службы краевого УМВД.

Трагедия произошла в воскресенье, когда 25-летний житель села Арта с ребенком на руках прогуливался по пляжу.

По словам очевидцев, небо было ясным, не было ни грозы, ни дождя. Отдыхавшие увидели, как над мужчиной ярко блеснула вспышка, затем раздался раскат грома. Разряд был такой силы, что на пострадавшем оплавилась одежда, он погиб на месте. Ребенок получил ожоги средней тяжести и ушибы от падения на песок.

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