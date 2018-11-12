Пенсионер победил медведя голыми руками

Любопытная история произошла в Соединенных Штатах Америки. Так, 78-летний пенсионер там голыми руками отбился от медведицы.

Инцидент имел место быть в округе Хейвуд штата Северная Каролина. Сонни Памфри рассказывает, что вышел к себе во двор и увидел большую черную медведицу с парой ее детей-медвежат. Защищая, по-видимому, потомство, медведица тут же кинулась на Сонни Памфри. Мужчина говорит, что нанес удар первым, угодив кулаком животному прямо в нос. Та, рассказывает американский пенсионер, осела на пятую точку, но потом, опомнившись, вновь бросилась на Памфри.

Пожилой мужчина продолжил бить медведицу. Той все-таки удалось дать сдачи — она поцарапала Памфри и укусила его в бедро. Тут на помощь американцу подоспела его собака, что громко облаяла медведицу. Испугавшись пса и выскочившую из дома на шум супругу Сонни Памфри, медведица скрылась.

Супруга, в отличие от Памфри, из дома вышла не с голыми руками — в руках у нее был самый настоящий пистолет. Она выстрелила вдогонку несчастной медведице, чем еще больше напугала ее. Затем пожилая пара вызвала спасателей. Те оказали Сонни Памфри первую помощь. Теперь ему предстоит пройти целый курс уколов от бешенства.

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