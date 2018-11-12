Убитый в посольстве Саудовской Аравии в Турции журналист Джамаль Хашогги сказал: "Я задыхаюсь".
Об этом сообщает международная телекомпания "Аль-Джазира".
Средствам массовой информации якобы удалось раздобыть аудиозапись, сделанную непосредственно в момент убийства Джамаля Хашогги. Журналисту надели на голову пакет — он умер через несколько минут от удушья. Затем преступники накрыли пол пленкой и расчленили тело несчастного. Отметим, кстати, что после исчезновения Джамаля Хашогги эксперты изучили посольство Саудовской Аравии в Турции и нашли следы кислоты, в которой, скорее всего, и было растворено тело убитого журналиста.
Напомним, что Джамаль Хашогги были убит второго октября текущего года в Стамбуле.
Турция и Саудовская Аравия вместе расследуют дело об убийстве Джамаля Хашогги. А вот Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что мужчина работал на американские средства массовой информации, ничего предпринимать в связи с его смертью не собираются. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в этом признался действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Решение Вашингтона он объяснил тем, что американское правительство не хочет терять такого выгодного и долгосрочного торгового партнера, как Саудовская Аравия.
Фото: flickr. com/ POMED
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