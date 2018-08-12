Францию переполошила бомба времен II мировой войны

Бомба времен II мировой войны была обнаружена при строительстве в Руане, Франция. Об инциденте рассказывает BFMTV.

От главы департамента безопасности Филиппа Луке стало известно, что та часть, что могла спровоцировать взрыв, была удалена специалистами. Когда эксперты обезвреживали детонатор, то обитателей окрестностей эвакуировали.

Известно, что бомба весит 230 кг.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что во время проведения строительных работ в центре Варшавы была также обнаружена бомба, сохранившаяся со времен Второй мировой войны. Вес снаряда составлял примерно две тонны, а длина — около 10 метров. Из-за находки пришлось эвакуировать около трех тысяч человек. В числе прочих были эвакуированы сотрудники головного офиса народного банка Польши и польского телевидения.

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