Умерший Мавроди "поет" песни Летова в своем Твиттере

Мистические вещи стали происходить с аккаунтом Сергея Мавроди в Twitter. Так, неизвестные, по-видимому, взломали страничку умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" и цитируют там песни российской панк-рок-группы "Гражданская оборона", солистом и фронтменом которой являлся Егор Летов, умерший в 2008 году.
Сообщения, или, так называемые "твиты", каждое из которых содержало строчку из самой известной песни музыкального коллектива — "Моя оборона", начали появляться 11 июля с периодичностью в несколько часов.
Сюрреализма ситуации придает то, что текста песен данной группы довольно самобытны и необычны сами по себе: "Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний".
Чего этим хотели добиться неизвестные, остается невыясненным.
Напомним, что Сергей Пантелеевич Мавроди снискал себе славу главного афериста на постсоветском пространстве: от организованных им финансовых пирамид, самой известной из которых является "МММ", пострадали миллионы людей, а общий ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.
Сергей Мавроди умер в марте этого года от сердечного приступа.
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