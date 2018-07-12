Умерший Мавроди "поет" песни Летова в своем Твиттере

Мистические вещи стали происходить с аккаунтом Сергея Мавроди в Twitter. Так, неизвестные, по-видимому, взломали страничку умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" и цитируют там песни российской панк-рок-группы "Гражданская оборона", солистом и фронтменом которой являлся Егор Летов, умерший в 2008 году.

Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

Сообщения, или, так называемые "твиты", каждое из которых содержало строчку из самой известной песни музыкального коллектива — "Моя оборона", начали появляться 11 июля с периодичностью в несколько часов.

Сюрреализма ситуации придает то, что текста песен данной группы довольно самобытны и необычны сами по себе: "Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний".

Чего этим хотели добиться неизвестные, остается невыясненным.

Напомним, что Сергей Пантелеевич Мавроди снискал себе славу главного афериста на постсоветском пространстве: от организованных им финансовых пирамид, самой известной из которых является "МММ", пострадали миллионы людей, а общий ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

Сергей Мавроди умер в марте этого года от сердечного приступа.

Читайте также:

Сергей Мавроди не был сыном Люцифера