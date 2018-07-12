"Скоро конец света?": из регионов пишут о массовой гибели птиц

Жители крохотного городка Костомукша Карельской республики сообщают о странных находках, что встречаются им на улицах. Так, костомукшане заявляют, что все чаще и чаще замечают под ногами мертвых голубей. С чем это может быть связано, местные жители не могут взять в толк.

В одной из групп социальной сети "ВКонтакте", посвященной жизни в Костомукше, один из пользователей написал, что во время своей прогулки наткнулся сразу на шесть мертвых голубей. Самое странное то, заявляет костомукшанин, что все они лежали в одной, довольно странной позе.

В комментариях пользователя не стали поднимать на смех, а рассказали о том, что им на улицах городка также частенько встречаются мертвые птицы. Костомукшане принялись рассказывать о том, где и когда видели в последний раз мертвых голубей, воробьев и прочую животинку с крыльями. Кто-то предположил о какой-нибудь птичьей эпидемии, другие заявили, что в этом точно замешены живодеры. Третьи же оказались в разы пессимистичнее. По их словам, мертвые птицы — предвестники апокалипсиса. "Нам всем конец", — резюмировали пользователи.

Вся эта жутковатая история напоминает о таком термине, как "дождь из животных". Конечно, в Костомукше мертвые пернатые не достигли такого масштаба, который имеется ввиду под данным понятием, но все же что-то общее тут видится. Так, "дождем из животных" называют довольно редкое явление, при котором с небес падают лягушки, птицы, рыбы и прочая живность с относительно легким весом. Зачастую это вызвано сильными штормом или ураганом, прошедшими поблизости.

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