Фанат из Англии ездил по России на матчи и пропал в Москве

Англичанин Дуглас Моретон (на фото находится справа) вернулся с матча в Самаре в столицу и исчез. Его семья не может с ним связаться. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: MSN.com

Представители правоохранительных органов выяснили, что Моретон выдвинулся из Самары в Москву на поезде № 49 10 июля. Утром гражданина Англии зафиксировали камеры наблюдения на Казанском вокзале в Москве. Об этом рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Однако на связь с родственниками Дуглас не выходит еще с 24 июня. Тогда он посетил матч между Англией и Панамой в Нижнем Новгороде.

Пользователи соцсетей рассказали, что видели англичанина 6 июля в отеле "На Сорокина" в Самаре. Тогда он сказал владельцам гостиницы, что потерял карточки и деньги и попросил приютить его на ночь. Однако заведение Моретон покинул, не оставив контактов.