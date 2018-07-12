Фанат из Англии ездил по России на матчи и пропал в Москве

Англичанин Дуглас Моретон (на фото находится справа) вернулся с матча в Самаре в столицу и исчез. Его семья не может с ним связаться. Об этом сообщает ТАСС.
Представители правоохранительных органов выяснили, что Моретон выдвинулся из Самары в Москву на поезде № 49 10 июля. Утром гражданина Англии зафиксировали камеры наблюдения на Казанском вокзале в Москве. Об этом рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
Однако на связь с родственниками Дуглас не выходит еще с 24 июня. Тогда он посетил матч между Англией и Панамой в Нижнем Новгороде.
Пользователи соцсетей рассказали, что видели англичанина 6 июля в отеле "На Сорокина" в Самаре. Тогда он сказал владельцам гостиницы, что потерял карточки и деньги и попросил приютить его на ночь. Однако заведение Моретон покинул, не оставив контактов.
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