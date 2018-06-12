Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами

11 июня в районе волгоградского грузового порта произошло столкновение баржи с катамараном.

Как пишет РИА Новости, на борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. На данный момент известно, что в трагедии на воде погибло одиннадцать человек. По данным СМИ, жертвами столкновения катамарана и тягача стали сотрудники ГИБДД Виталий Неграш с женой и 17-летней дочерью, его коллеги Александр Алифашкин с супругой Еленой и полицейский Сергей Шкуренко. Погиб и капитан судна - экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

Согласно предварительной информации спасателей, капитан прогулочного судна отправился на речную прогулку без разрешений и спасательных жилетов.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия: дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро", отправившись вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро, попали в шторм. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых.

Два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей.

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