Рекордную партию поддельной текилы - почти в 200 тысяч литров конфисковали сотрудниками прокуратуры в мексиканском штате Халиско.
По сообщению портала Universal, партия была обнаружена в одном из домов города Тлакепаке. Фальшивый напиток был разлит по бакам. Информация о крупной партии фальсификата была предоставлена правоохранительным органам регулирующим советом Мексики по текиле.
Еще в 2012 году самый известный в мире национальный мексиканский продукт — текила — получил дополнительные меры защиты и поддержки, в том числе и на международном рынке, благодаря принятым правительством страны новым регулирующим нормам.
Изменения в законодательство о текиле коснулись четкого разграничения в маркировке бутылок, содержащих именно текилу, и тех, которые содержат другие алкогольные напитки, сделанные на базе агавы (растение, используемое при производстве текилы) и напоминающие текилу.
Крепкий алкогольный напиток начали изготавливать в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%.
В Мексике всего пять штатов — Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато — имеют право производить текилу.
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