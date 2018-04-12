"Просто накрывали собой": ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми в ДНР

В ДНР в поселке Зайцево украинские военные обстреляли школьный автобус с детьми. Ополченцы оперативно прибыли на место и эвакуировали детей, сообщил и. о. мэра Горловки Иван Приходько.

Фото: http://dnr-news.com

"Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал", — цитирует мэра ТАСС. Приходько рассказал, что украинские силовики не остановились на этом: они продолжают обстреливать поселок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ноябре прошлого года войска Украины обстреляли жилые кварталы Донецка из системы "Град". Погиб ребенок, еще двое пострадали.

Украинские силовики выпустили по территории ДНР более двух тысяч боеприпасов за сутки. Артиллерийские снаряды повредили порядка десяти домов в жилых районах, также был уничтожен автомобиль.

Читайте также:

В ДНР бойцы ВСУ расстреляли санитарный автомобиль: 3 человека погибли

Война по-киевски: терроризм и блокада

Это — война: Украина ударила по Донбассу и захлебнулась