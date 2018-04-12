В Пакистане на свадьбе застрелили 24-летнюю певицу Самину Самун (выступала под псевдонимом Синдху).
Как сообщает The Independent, девушку убили во время концерта за отказ исполнить танец. Видеозапись инцидента опубликована в сети.
По данным портала Geo TV, убийца артистки по имени Тарик Джатой задержан полицией. По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя.
В итоге Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и Джатой выстрелил в нее.
Сообщается, что девушка была беременна. Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что несколько лет назад на юго-востоке Турции, в деревне Бильге (провинция Мардин), вооруженные преступники расстреляли гостей свадебной церемонии. В итоге 45 человек погибли, еще шестеро получили многочисленные ранения и были госпитализированы.
Расстрел стал результатом кровной мести.
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