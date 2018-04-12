"Мираж" ВВС Греции рухнул в Эгейское море

В Эгейском море самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос. Судьба пилота неизвестна, сообщает militaire. gr.

Происшествие случилось в четверг, 12 апреля. Генеральный штаб ВВС подтвердил, что с самолетом потеряна связь.

"В четверг, 12 апреля, в 12.15 была потеряна связи с самолетом M2000-5, находившимся в девяти милях северо-восточнее острова Скирос. Ведется его поиск",- сказано в заявлении.

Самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море. Сейчас ведутся поиски пилота.

В то же время телеграм-канал "Еж-хроникер" сообщает: "Греческий "Мираж" разбился после воздушного боя с истребителем турецких ВВС. Пилот катапультировался. Идёт поисковая операция. Турция утверждает, что их самолётов в этом регионе нет".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мае прошлого года воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-восточной части Эгейского моря было нарушено самолетами турецких ВВС 141 раз.

Такие сообщения из Греции поступают настолько регулярно, что перестали уже быть чем-то удивительным. К примеру, в 2015 году Турция, согласно CNN Greece, нарушила воздушное пространство Греции 1375 раз, причем 135 самолетов-нарушителей были оснащены боекомплектами.

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