В Омске вандалы осквернили памятник ветеранам

В Омске в поселке Береговом Советского округа молодые люди сняли, как их приятель справил нужду у памятника участникам Великой Отечественной войны. Ролик был размещен в соцсети.
На нем видно, что молодые люди сначала выпивали, после чего уже глумились над памятником. Роликом уже заинтересовалась полиция. По факту осквернения памятника и размещения ролика проводится проверка.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вандалы взорвали мемориал павшим в годы Второй мировой войны, находящийся в поселке Бира Облучненского района Еврейской автономной области.
Накануне вечером неизвестные заложили в звезду Вечного огня взрывное устройство, в результате чего она была уничтожена.
Читайте также:
В Новороссийске вандалы разобрали памятник хамсе
Московский вандал атаковал Вечный огонь
Вандалы осквернили памятник советским войнам в Эстонии
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.