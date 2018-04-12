В Омске вандалы осквернили памятник ветеранам

В Омске в поселке Береговом Советского округа молодые люди сняли, как их приятель справил нужду у памятника участникам Великой Отечественной войны. Ролик был размещен в соцсети.



Осквернение памятника участникам ВОВ Омск, п. Береговой

На нем видно, что молодые люди сначала выпивали, после чего уже глумились над памятником. Роликом уже заинтересовалась полиция. По факту осквернения памятника и размещения ролика проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вандалы взорвали мемориал павшим в годы Второй мировой войны, находящийся в поселке Бира Облучненского района Еврейской автономной области.

Накануне вечером неизвестные заложили в звезду Вечного огня взрывное устройство, в результате чего она была уничтожена.

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