Ушлый московский таксист прокатил британских фанатов за 10 тыс. рублей

Московский таксист накануне матча между ЦСКА и лондонским "Арсеналом" вымогал деньги у болельщиков британской команды.

Как пояснила в Twitter журналистка Сара Рэйнсфорд. По ее словам, таксист, довозивший двоих ее друзей от Лубянки до Пятницкой улицы, потребовал у них 10 тыс. рублей за проезд. После отказа водитель запер болельщиков в машине и отказал им в требовании сфотографировать его лицензию. Р

В итоге британцы заплатили две тысячи и были отпущены. Напомним, в июне 2017-го во время Кубка Конфедераций московский таксист взял с чилийского журналиста 50 тыс. руб. за поездку из Домодедово до гостиницы "Краун Плаза".

Стоимость поездки у частного таксиста сотрудник Radio Chili уточнил только у места назначения. В ответ услышал - 60 тысяч рублей. Однако, получив деньги от клиента, таксист решил вернуть 10 тысяч рублей и сразу уехал. Чилийский журналист обратился в полицию, которая сразу начала поиски мошенника.

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