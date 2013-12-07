Во время службы в храме Николая Чудотворца в Москве неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан возле церковного алтаря. Злоумышленник нанес удары по нескольким людям. Вскоре его задержали, сейчас на месте происшествия работают полицейские и выясняют детали инцидента.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о поножовщине в одном из столичных ресторанов.
Посетитель одного из ресторанов в центре Москвы устроил поножовщину. Инцидент произошел около на улице Каланчевская, дом 15а, заявили в столичном главке МВД.
Между компанией отдыхающих завязался конфликт. В результате мужчина нанес ножевые ранения четверым своим знакомым. Троих пострадавших госпитализировали.
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Виновника инцидента задержали, по факту произошедшего ведется проверка.
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