Неизвестный с ножом ранил двоих прихожан храма в Москве

Во время службы в храме Николая Чудотворца в Москве неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан возле церковного алтаря. Злоумышленник нанес удары по нескольким людям. Вскоре его задержали, сейчас на месте происшествия работают полицейские и выясняют детали инцидента.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о поножовщине в одном из столичных ресторанов.

Посетитель одного из ресторанов в центре Москвы устроил поножовщину. Инцидент произошел около на улице Каланчевская, дом 15а, заявили в столичном главке МВД.

Между компанией отдыхающих завязался конфликт. В результате мужчина нанес ножевые ранения четверым своим знакомым. Троих пострадавших госпитализировали.

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Виновника инцидента задержали, по факту произошедшего ведется проверка.

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