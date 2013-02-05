В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса

На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде. Однако власти Пекина решили отменить мероприятие в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

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Китайская пресса отмечает, что по стране закрылись на карантин почти все кинотеатры.

По мнению журналистов, даже если к апрелю кинотеатры откроют, члены съемочной группы вряд ли получат разрешение на въезд в страну. Из-за отмены показа в Китае 25-й фильм о Джеймсе Бонде может не стать самым кассовым в истории.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что в 2013 году в России закрыли школы из-за эпидемии гриппа

На пятой неделе 2013 года эпидемический порог превышен в 28 субъектах России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На территории РФ превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению на 5-й неделе зарегистрировано в Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Сахалинской областях, республиках Карелия, Башкортостан, Марий Эл, Хакасия, Саха (Якутия), Удмуртской, Чувашской, в Санкт-Петербурге и Москве, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Еврейской автономной области, Пермском и Алтайском краях", - сообщается в релизе ведомства.

Некоторые образовательные учреждения закрываются на карантин из-за повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Так, для обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий, на предыдущей неделе было закрыто 164 школы в 34 субъектах РФ. Частично закрыты классы в 543 школах в 57 субъектах РФ", - информирует надзорное ведомство.

На время полностью закрыли 85 дошкольных образовательных учреждений в 28 субъектах России.

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