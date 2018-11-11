Рогозин предложил испытывать систему безопасности космонавтов на ее разработчиках

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступил с любопытным предложением.

Так, он предложил испытать новую систему аварийного спасения космонавтов на конструкторах этой самой системы. Столь импульсивным предложением Дмитрий Рогозин отреагировал на предложение одного из разработчиков сократить количество испытаний новой системы.

Генеральный директор "Роскосмоса" добавил, что похожим образом устраивал проверки и советский политический деятель Иосиф Сталин. Так, отметил Рогозин, когда Сталину якобы показали его новую бронемашину, он посадил в салон одного из ее конструкторов и расстрелял автомобиль из автомата. Конструктор остался жив, потому что бронемашина оказалась действительно хорошей, рассказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, что должность главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин занимает с мая текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких встретилась недавно с этой самой молодежью. В ходе встречи она взяла на себя смелость заявить, что государство молодым людям ничего не обязано, так как никого не просило их рожать. Поэтому, уверена Глацких, должны молодежи родители и только родители.

Фото: kremlin. ru

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