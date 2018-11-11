В Германии раскрыли заговор немецких военных

Уголовная полиция Германии раскрыла заговор целого ряда немецких военнослужащих.

Об этом сообщает немецкое издание "Focus".

Согласно предоставленной немецкими правоохранительными органами информации, немецкие военнослужащие готовились убить несколько политиков из действующего правительства страны. Полного списка тех, кто был в расстрельном списке немецких военнослужащих, нет, но в их числе называется депутат Дитмар Барч, глава политической фракции "Левые".

Сообщается, что для совершения преступления немецкие военнослужащие запаслись оружием, боеприпасами и топливом.

Также известно, что расследованию уголовной полиции Германии мешал один из сотрудников. Он на постоянной основе сообщал злоумышленникам о том, как продвигается расследование в отношении них и в какие дни им ждать обысков у себя в квартирах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французская разведка задержала шестерых неонацистов, планирующих покушение на действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, что в рейтинге самых мощных армий Европы Германия оказалась на пятом месте. Обогнали ее Турция, Великобритания, Франция и Россия. Украина оказалась на десятой строчке списка, а замкнула его скромная Бельгия — у нее на всю страну нет ни одного танка.

Фото: Bundespolizei Karriere

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