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Хитрить по-русски: сочинец переделал сплошную разметку под себя

Происшествия

Житель города Сочи, недолго думая, взял и закрасил часть дорожной разметки, превратив тем самым сплошную линию в прерывистую. Сделал он это для собственного удобства.

Хитрить по-русски: сочинец переделал сплошную разметку под себя. 390651.jpeg

Видео инцидента было опубликовано в одном из аккаунтов Instagram, посвященных жизни в Краснодарском крае. Проезжающий мимо водитель заснял на видео, как в темное время суток мужчина в солнцезащитных очках, спортивных штанах и леопардовом жакете закрашивает черной краской сплошную линию разметки.

Стоит отметить, что мнение пользователей в комментариях под видео разделились. Одни поступок ушлого сочинца осуждали — по их мнению, так поступать не следует, так как это может привести к опасным ситуациям во время дорожного движения. Некоторые и вовсе стали оскорблять мужчину. Другие же встали на его защиту, заявив, что лишь так можно бороться с дорожными рабочими, что наносят разметку вообще без всякой логики. По их словам, если рядом нет камер видеонаблюдения и сотрудников правоохранительных органов, закон можно и нарушить.

Кто-то пошутил, что все дело в том, в какую одежду одет мужчина. По словам одной из пользователей, мужчина "надел леопарда и поверил в себя".

Неизвестно, установлена ли личность предприимчивого автолюбителя и понесет ли он наказание за свой проступок. 

Фото: Fotodom.ru

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