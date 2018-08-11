Дым и осколки: В США перехвачен угнанный авиалайнер

Жители американского города Сиэтл, штат Вашингтон, стали очевидцами уникальных событий. Подобное суждено увидеть не каждому — в небе над их родным городом несколько военных истребителей "F-15" пытались перехватить и вынудить приземлиться угнанный гражданский авиалайнер.
Так, стало известно, что пассажирский самолет был угнан из местного аэропорта. Пролетел лайнер сравнительно немного — каких-то полсотни километров. А после рухнул в залив Пьюджет. К счастью, не считая горе-угонщика, на борту угнанного авиалайнера больше никого не было.
Угнал самолет один из сотрудников аэропорта. И разбил он его, судя по всему, преднамеренно. 29-летний механик таким образом хотел свести счеты с жизнью. В разговоре с диспетчерами он заявлял, что страдает от депрессии и назвал себя "сломленным человеком".
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа.
Представители Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки заявили, что приступили к расследованию крушения и восстановлению полной картины произошедшего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во всем мире участились падения самолетов с фашистской символикой на борту. Что это — мистика, рок или случайность, непонятно. Однако, факт остается фактом.
Читайте также:
2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.