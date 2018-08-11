Дым и осколки: В США перехвачен угнанный авиалайнер

Жители американского города Сиэтл, штат Вашингтон, стали очевидцами уникальных событий. Подобное суждено увидеть не каждому — в небе над их родным городом несколько военных истребителей "F-15" пытались перехватить и вынудить приземлиться угнанный гражданский авиалайнер.

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Так, стало известно, что пассажирский самолет был угнан из местного аэропорта. Пролетел лайнер сравнительно немного — каких-то полсотни километров. А после рухнул в залив Пьюджет. К счастью, не считая горе-угонщика, на борту угнанного авиалайнера больше никого не было.

Угнал самолет один из сотрудников аэропорта. И разбил он его, судя по всему, преднамеренно. 29-летний механик таким образом хотел свести счеты с жизнью. В разговоре с диспетчерами он заявлял, что страдает от депрессии и назвал себя "сломленным человеком".

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа.

Представители Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки заявили, что приступили к расследованию крушения и восстановлению полной картины произошедшего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во всем мире участились падения самолетов с фашистской символикой на борту. Что это — мистика, рок или случайность, непонятно. Однако, факт остается фактом.

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