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Теракт в Кабуле: 12 погибших

Происшествия

 

Теракт в Кабуле: 12 погибших. 387986.jpeg
фото: REX

Террористический акт был совершен посредством взрыва. Террорист-смертник подорвал себя прямо в центре Кабула, столице Афганистана. По имеющейся на данной момент информации, известно о 12 погибших и 30 пострадавших.

Взрыв произошел неподалеку от одного из правительственных министерств. Среди погибших числятся женщины и дети. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как говорят очевидцы, вопреки сообщениям, жертв теракта гораздо больше.

Ранее в Афганистане произошел еще один теракт. В провинции Нангархар, в южном Афганистане. Террорист-смертник привел в действие бомбу у входа в здание Управления по вопросам образования Нангархара. Известно о 15 пострадавших. После взрыва в здание ворвались трое террористов, но были обезврежены силами внутренней охраны.

Главный подозреваемый в совершении этих терактов — запрещенная в Российской Федерации организация "Талибан". Напомним, что афганское правительство вот уже несколько десятков лет ведет тщетную борьбу с преступной организацией. В последнее время террористы проявляют особую активность.

Теракт в Кабуле: 12 погибших Теракт в Кабуле: 12 погибших
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Афганистан оставили талибам?
Темы бомба жертвы террор террористы Афганистан взрывное устройство
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