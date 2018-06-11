Теракт в Кабуле: 12 погибших

Террористический акт был совершен посредством взрыва. Террорист-смертник подорвал себя прямо в центре Кабула, столице Афганистана. По имеющейся на данной момент информации, известно о 12 погибших и 30 пострадавших.
Взрыв произошел неподалеку от одного из правительственных министерств. Среди погибших числятся женщины и дети. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Как говорят очевидцы, вопреки сообщениям, жертв теракта гораздо больше.
Ранее в Афганистане произошел еще один теракт. В провинции Нангархар, в южном Афганистане. Террорист-смертник привел в действие бомбу у входа в здание Управления по вопросам образования Нангархара. Известно о 15 пострадавших. После взрыва в здание ворвались трое террористов, но были обезврежены силами внутренней охраны.
Главный подозреваемый в совершении этих терактов — запрещенная в Российской Федерации организация "Талибан". Напомним, что афганское правительство вот уже несколько десятков лет ведет тщетную борьбу с преступной организацией. В последнее время террористы проявляют особую активность.
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