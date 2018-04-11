Владелец сети OBI пропал на отдыхе в Альпах

Руководитель немецкого холдинга Tengelmann Group, включающего сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб исчез во время отдыха в Альпах.

По данным Reuters, 7 апреля любитель лыжного отдыха Хауб отправился к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Его семья обратилась в полицию после того, как бизнесмен не появился в субботу на запланированной встрече в Церматте.

Спасатели и полиция начали в районе исчезновения Хауба поисково-спасательную операцию, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, холдинг Tengelmann Group был основан в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавляет компанию вместе с родным братом Кристианом с 2000 года.

По оценкам Forbes, состояние семьи Хаубов оценивается в 6,4 миллиарда долларов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что трое итальянских альпинистов в воскресенье погибли, сорвавшись в пропасть в Доломитовых Альпах на севере страны.

Как сообщается, трагедия произошла при подъеме в связке на пик Гран-Зебру высотой 3859, когда один из альпинистов потерял равновесие на льду и, сорвавшись в пропасть, увлек за собой остальных. Альпинисты упали на камни с высоты около 500 метров.

Несчастный случай произошел в провинции Больцано в южном Тироле на глазах двух альпинистов из другой группы, которые и вызвали спасателей. Прибывшие на вертолете карабинеры, сумели подобрать тела погибших. По факту инцидента проводится расследование.

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