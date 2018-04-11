Что сделает Россия: Украина снова арестовала российский корабль

Украинский суд арестовал российское судно "Trans Services Maritime". Об этом в своем "фейсбуке" сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Прокурор пишет, что судно-земснаряд с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря. Песок использовался для строительства Керченского моста.
Судно арестовали для возмещения убытков, которые, как считают власти, оно нанесло стране. Сейчас "Trans Services Maritime" находится в порту Южный Одесской области.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее).
Теперь они должны будут выплатить от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо их ждет административный арест.
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