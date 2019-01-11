В СК рассказали подробности о последних днях погибших в ЦАР журналистов

Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила общественности подробности последних дней жизни и обстоятельств смерти журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Напомним, что все они погибли в июле минувшего года в Центральноафриканской республике. Следком РФ возбудил тогда уголовное дело по статье "Убийство". Отметим, что у Радченко, Расторгуева и Джемаля были найдены просроченные удостоверения различных средств массовой информации.

Как сообщает Светлана Петренко, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль отправились в ставшую для них роковой ночную поездку вопреки уговорам и доводам местных военных. Солдаты ЦАР настаивали, что ночные поездки по стране опасны, но журналисты их не послушались и все же решили выехать из города, сославшись на нехватку времени.

По словам Светланы Петренко, через некоторое время после того, как Радченко, Расторгуев и Джемаль отправились в путь, их автомобиль с целью ограбления остановили вооруженные люди. Мужчины попытались оказать сопротивление бандитам, в следствие чего были жестоко убиты. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко, из-за разгула криминала в стране даже военные Центральноафриканской республики стараются не передвигаться в ночное время суток.

Известно, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о жизни в стране. Неудивительно, что заказчикам эта тема показалась интересной — ЦАР входит в десятку самых опасных государств в мире. Несмотря на это, посетовала Светлана Петренко, журналистам, отправившимся в столь опасную поездку, не дали охраны. За работу, отметила он, им обещали гонорар в 20 тысяч американских долларов.

Интернет-проект "Центр управления расследованиями", отправивший мужчин в Центральноафриканскую республику на съемки документального фильма, теперь старается оправдать свои серьезные просчеты и стремится обвинить в трагедии тех, кто к ней на самом деле непричастен. По словам официального представителя Следкома РФ Светланы Петренко, российское ведомство продолжает свое расследование.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова властей Центральноафриканской республики по поводу случившегося. Так, тамошние политики подтвердили, что журналисты действительно пытались оказать сопротивление злоумышленникам.

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