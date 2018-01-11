Дрались даже дети: корпоратив "Авангарда" превратился в побоище. Видео

Корпоратив омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой. Хоккеисты отмечали Новый год в ресторане "Оскар", где поссорились игроки Андрей Стась и Михаил Фисенко, сообщают СМИ.



Драка хоккеистов «Авангарда» на корпоративе попала на видео

Жена хоккеиста Стася Валерия попыталась заступиться за супруга и получила мощный удар в лицо от защитника "Авангарда" Максима Чудинова.

Самого Стася госпитализировали. Во время драки игроку клуба сломали нос. Хоккеиста увезла скорая.

После веселого застолья руководство клуба провело беседу со всеми участниками. Стороны принесли друг другу извинения. Сейчас ситуация исчерпана, но напряжение еще остается.

Жена избитого хоккеиста факт конфликта отрицать не стала, однако от комментариев отказалась.