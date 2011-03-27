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Источник Правда.Ру

Не вняли предупреждениям: на Байкале автомобиль провалился под лед

Происшествия

В Ольхонском районе Иркутской области желание порыбачить на Байкале вышло боком владельцу автомобиля "Тойота".

"Наплевав" на предупреждения МЧС о разрушении ледового покрова озера, звучащие в регионе буквально из каждого утюга, мужчина 1987 года рождения с приятелем заехали на лёд Байкала. И машина прямо на их глазах начала погружаться в воду.

Глубина в месте провала — 4 метра, расстояние до береговой полосы — порядка 20 метров. По счастливой случайности никто не пострадал.

"Мы прибыли на место происшествия с тремя спасателями Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Были также вызваны представители администрации муниципального образования и сотрудники полиции для привлечения водителя к административной ответственности", — рассказал Михаил Грудинин, старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка.

Всего с начала 2020 года, по данным регионального МЧС, на озере Байкал было составлено 46 протоколов в отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ. Но люди почему-то упорно лезут на весенний лед.

И этим двоим еще повезло. Обычно Байкал более суров к тем, кто нарушает правила безопасности.

Об одном таком случае ранее уже писала "Правда.Ру".

Машина с подростком утонула в Байкале

В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился автомобиль. Муж с женой успели спастись, а их 18-летний сын утонул вместе с машиной. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Несчастный случай произошел 26 марта на Малом море В 17:25 по местному времени от инспектора Хужирской группы патрульной службы поступило сообщение о том, что при патрулировании в Ольхонском районе на озере у мыса Уляхта в промоине был найден автомобиль и двое человек в воде — мужчина и женщина.

Пострадавших удалось достать из воды. По их словам, в салоне утонувшей машины находился их сын. Спасатели доставили потерпевших на базу Сахюртинского поисково-спасательного пункта для оказания медпомощи, а несколько человек отправились на место происшествия.

В ходе поисков в промоине, на глубине трех метров, было найдено тело молодого человека. По данным МЧС, потерпевшие выехали на лед, несмотря на запрещающий знак.

Темы лед мчс озеро ольхон байкал
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