Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО

В социальных сетях была опубликована видеозапись драки продавца и покупателя в одном из супермаркетов Сочи.

На видео видно, как две женщины вцепились друг в друга. Они лежат на полу и пытаются друг друга бить ногами. Автор записи сообщил, что причина конфликта ему неизвестна. Спустя несколько минут женщин разняли другие покупатели и они спокойно разошлись.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что продавщица отбилась от вора мусорным ведром.

Житель Нью-Йорка, работающий в местном табачном магазине, неожиданно для себя отбился от злоумышленника, намеревавшегося ограбить лавку. Неизвестный ворвался в помещение, толкнул продавца и принялся вытаскивать деньги из кассы.

Сотрудник магазина схватился за первый же предмет, попавшийся ему под руку (по какой-то причине им оказалась мусорная корзина) и ударил им грабителя по голове. Странно, что вор ответил своему "оппоненту", а просто убежал, не взяв ни цента.

Забавную "баталию" зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря им стражи порядка заполучили фото нападавшего. В настоящее время он разыскивается, хотя, кто в данной ситуации стал пострадавшим, - вопрос спорный, пишут "Новости Америки".