Жительница Москвы погибла на конкурсе по поеданию пирожных. Но победила

23-летняя жительница столицы погибла во время конкурса по поеданию пирожных, который был организован одним из баров Killfish. Девушка пришла в бар с друзьями в субботу и решила принять участие в соревновании. Она лидировала в конкурсе и решила закрепить свою победу, схватив сразу несколько пирожных и засунув их в рот.

В какой-то момент девушка вдохнула и подавилась. Никто из гостей заведения не смог помочь девушке, а "скорая помощь" прибыла лишь для того, чтобы констатировать ее смерть.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самоубийстве индийской супермодели Вивеки Бабаджи.

В индийском городе Мумбаи свела счеты с жизнью известная супермодель и актриса Вивека Бабаджи. По данному факту проводится расследование.

Мертвую модель обнаружили в ее доме соседи, обеспокоенные тем, что та не открывает дверь. Полиция предполагает, что это самоубийство.

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Вивека Бабаджи в свое время принимала участие в конкурсе Мисс мира и была одной из самых популярных индийских моделей в мире моды. Наибольшей популярностью она пользовалась в 1990-е годы. Также Вивека успела сыграть несколько ролей в фильмах Болливуда.

Не исключено, что манекенщица покончила с собой после разрыва со своим молодым человеком, который, по данным индийских СМИ, она тяжело переживала.