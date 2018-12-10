Церковный телеканал обвинил провинциалов в недостаточных пожертвованиях

Православный телеканал "Союз", ведущий трансляцию на территории России и странах ближнего и дальнего зарубежья, упрекнул россиян в недостаточной финансовой поддержке.
Так, соответствующее видеообращение было опубликовано на официальном сайте православного телеканала. Ведущий в церковном облачении процитировал отрывок из Священного писания, в котором говорится о неблагодарности очистившихся прокаженных. Закончив с лирической частью, священник перешел к сути и объявил, что телеканал существует лишь на деньги добровольных пожертвований.
"Благодарность за духовную пищу", — так назвал эти самые пожертвования ведущий православного телеканала. Но они, посетовал он, крайне малы — "Союзу" денег не хватает. Священник в видеообращении посетовал, что среднее пожертвование в бюджет телеканала составляет всего-навсего 200 рублей.
Также, указал сотрудник православного телеканала "Союз", аудитория средства массовой информации — порядка миллиона человек, а пожертвования присылают лишь 100 тысяч. Негоже, поделился мнением православный ведущий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветерану труда из Магадана пришла надбавка к пенсии в размере нескольких сотен рублей. Пенсионер, отметим, не растерялся и решил перенаправить эти деньги в Москву, Дмитрию Медведеву.
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