Церковный телеканал обвинил провинциалов в недостаточных пожертвованиях

Православный телеканал "Союз", ведущий трансляцию на территории России и странах ближнего и дальнего зарубежья, упрекнул россиян в недостаточной финансовой поддержке.

Так, соответствующее видеообращение было опубликовано на официальном сайте православного телеканала. Ведущий в церковном облачении процитировал отрывок из Священного писания, в котором говорится о неблагодарности очистившихся прокаженных. Закончив с лирической частью, священник перешел к сути и объявил, что телеканал существует лишь на деньги добровольных пожертвований.

"Благодарность за духовную пищу", — так назвал эти самые пожертвования ведущий православного телеканала. Но они, посетовал он, крайне малы — "Союзу" денег не хватает. Священник в видеообращении посетовал, что среднее пожертвование в бюджет телеканала составляет всего-навсего 200 рублей.

Также, указал сотрудник православного телеканала "Союз", аудитория средства массовой информации — порядка миллиона человек, а пожертвования присылают лишь 100 тысяч. Негоже, поделился мнением православный ведущий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветерану труда из Магадана пришла надбавка к пенсии в размере нескольких сотен рублей. Пенсионер, отметим, не растерялся и решил перенаправить эти деньги в Москву, Дмитрию Медведеву.

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