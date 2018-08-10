Как горела легендарная Успенская церковь в скандальной Кондопоге

10 августа в городе Кондопоге (Карелия) сгорела деревянная Успенская церковь, построенная около 250 лет назад, передает "Российская газета".

По информации МЧС Карелии, пламя вспыхнуло в половине десятого утра, постройка сильно пострадала, несмотря на то, что для устранения возгорания были задействованы 11 единиц техники и 4 человека. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение туристов с огнем.

Успенская церковь является памятником федерального значения. Она построена в 1774 году на закате деревянного зодчества в России. Ее возвели в честь памяти крестьян, погибших во время Кижского восстания в 1769-1771 годах.

Отмечается, что на этом месте церкви горят уже не первый раз, но их всегда отстраивали заново.

Напомним, что в 2006 году в Кондопоге прошли массовые беспорядки из-за убийства выходцами из Чечни и Дагестана двух местных жителей. Вначале у них возник конфликт с нелегальным гастарбайтером-официантом, перешедший в драку. Дальше официант "вызывал" подмогу в лице проживающих в городке соплеменников - которые, не найдя обидчика, начали нападать на местных жителей. В итоге двое человек погибли, еще 9 человек попали в больницы.

После этого в городке начались погромы и массовые беспорядки, а жители потребовали выселить из города всех лиц "некоренной" национальности. Конфликт был "потушен" руководством области, силами ОМОН, убийцы же оказались в тюрьме. С тех пор "Кондопога" стала скандальным именем нарицательным.

Источник фото: https://vk.com/public111906776

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