Пионеры Китая хотят наказать порнозвезду за красный галстук

Пионерская организация Коммунистической партии Китая высказала претензии к шанхайской компании, продающей препараты для мужской потенции. На благотворительное мероприятие компания в качестве посланника отправила японскую звезду фильмов для взрослых Сору Аой, которая надела красный пионерский галстук, передает РИА Новости.

Сора Аой с галстуком

Компания устроила благотворительное мероприятие для сбора средств нуждающимся учащимся из провинции Юньань. В социальных сетях распространились видео и фотографии японской порнозвезды Соры Аой, которая была приглашена на мероприятие как "посланник". Возмущение вызвал ее наряд, частью которого был традиционный для коммунистов красный галстук.

Организация "Юные пионеры Китая" опубликовала заявление с осуждением компании.

"Эта компания пренебрегает постановлениями закона, не ставит ни во что общественный порядок и добрые нравы, пренебрегает моралью и символизмом красного галстука. Она замарала образ пионерской организации. Мы самым серьезным образом это осуждаем", - говорится в заявлении. Пионеры пообещали принять юридические меры.

После публикации заявления компания принесла извинение за оскорбление чувств китайского народа и неприемлемое использование пионерского галстука.

Источник фото: 163.com