Все на свободе: опубликовано видео спасения детей из пещеры в Таиланде

Сегодня удалось спасти остававшихся дольше всех в затопленной пещере в Таиланде четверых подростков и тренера. Об этом сообщают РИА Новости. Проведших более двух недель в заточении людей спешно направили в полевой госпиталь.
"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.
Дело в том, что операция по вызволению детей и тренера засекречена, поэтому всех участников событий называют кодовыми именами. В шифровке использованы настоящее название школы, где ребята учатся, "Академия Лесных Вепрей", и название их футбольной команды. Подлинные имена не разглашаются.
Что касается школьников, которых удалось спасти в предыдущие два дня, как ранее рассказывала "Правда.Ру", у всех из них обнаружена инфекция. Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование. Для уточнения диагноза медики ждут дополнительные данные исследований, которые будут готовы в течение двух дней.
На данный момент состояние восьми подростков можно оценить как хорошее, температура нормальная, зрение не пострадало. Однако ребятам придется провести в больнице еще неделю, чтобы восполнить недостаток витамина В и получить вакцину от бешенства.
Насколько серьезно пострадали только что вызволенные дети и их тренер, врачи узнают чуть позже, пока их необходимо тщательно обследовать и поддержать медикаментозно.
В спасении несовершеннолетних и их наставника участвовал и изобретатель и предприниматель Илон Маск, он направил в помощь спасателям специалистов своей компании и мини-субмарину (последняя, правда, не подошла для использования в спасательной операции). Ролик, запечатлевший спасение детей, Маск выложил в своем "Инстаграме".
Читайте также:
Все спасенные из пещеры дети заражены
Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры
Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Гарри Каспарова сборной Хорватии не осталось без внимания в России. Хотя казалось бы... Гарри Кимович предупреждал заранее, стоило прислушаться.
По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.
Недавно в Софии в Центре восточных языков и культур при Софийском университете имени Святого Климента Охридского состоялась конференция с международным участием на тему "Гибридные войны".