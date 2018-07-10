Все на свободе: опубликовано видео спасения детей из пещеры в Таиланде

Сегодня удалось спасти остававшихся дольше всех в затопленной пещере в Таиланде четверых подростков и тренера. Об этом сообщают РИА Новости. Проведших более двух недель в заточении людей спешно направили в полевой госпиталь.

Фото: Википедия

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.

Дело в том, что операция по вызволению детей и тренера засекречена, поэтому всех участников событий называют кодовыми именами. В шифровке использованы настоящее название школы, где ребята учатся, "Академия Лесных Вепрей", и название их футбольной команды. Подлинные имена не разглашаются.

Что касается школьников, которых удалось спасти в предыдущие два дня, как ранее рассказывала "Правда.Ру", у всех из них обнаружена инфекция. Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование. Для уточнения диагноза медики ждут дополнительные данные исследований, которые будут готовы в течение двух дней.

На данный момент состояние восьми подростков можно оценить как хорошее, температура нормальная, зрение не пострадало. Однако ребятам придется провести в больнице еще неделю, чтобы восполнить недостаток витамина В и получить вакцину от бешенства.

Насколько серьезно пострадали только что вызволенные дети и их тренер, врачи узнают чуть позже, пока их необходимо тщательно обследовать и поддержать медикаментозно.

В спасении несовершеннолетних и их наставника участвовал и изобретатель и предприниматель Илон Маск, он направил в помощь спасателям специалистов своей компании и мини-субмарину (последняя, правда, не подошла для использования в спасательной операции). Ролик, запечатлевший спасение детей, Маск выложил в своем "Инстаграме".

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