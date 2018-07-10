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Источник Правда.Ру

Все спасенные из пещеры дети заражены

Происшествия

У всех тайских школьников, которые провели в заточении в пещере Кхао Луанг более двух недель и были спасены, обнаружены признаки инфекции.

Все спасенные из пещеры дети заражены. 389286.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование. Для уточнения диагноза медики ждут дополнительные данные исследований, которые будут готовы в течение двух дней.

По информации из министерства здравоохранения Таиланда, на данный момент состояние восьми подростков можно оценить как хорошее, температура нормальная, зрение не пострадало. Однако ребятам придется провести в больнице еще неделю, чтобы восполнить недостаток витамина В и получить вакцину от бешенства.

Напомним, что в ловушке остаются еще четверо детей и их тренер.

Как ранее писала "Правда.Ру", участникам спецоперации по вызволению детей запретили разглашать подробности процесса и делиться фото- и видеоматериалами. За несоблюдение предписаний грозит строгое наказание. Новые правила призваны оградить общество от распространения ложной информации.

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Темы дети вирус пещера Таиланд больница спасение заражение происшествие
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