На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.