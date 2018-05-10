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Источник Правда.Ру

"Издевались? Получайте!": провинциальный студент расстрелял колледж

Происшествия

Учащийся колледжа в Новосибирской области пытался расстрелять своих однокурсников, а потом покончил с собой.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Трагедия произошла в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Первокурсник пришел в учебное заведение с винтовкой.

Как пишет КП, подросток закричал: "вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами". Следователи уже установили, что после чего он открыл огонь по детям, ранил одного из мальчиков, а, оставшись один в кабинете, покончил с собой.

Сообщается, что глава Новосибирской области Андрей Травников отменил на сегодня все свои рабочие поездки и вылетел в Барабинский район.

По данным пресс-службы правительства области, комиссию возглавил заместитель министра образования Новосибирской области, начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. 

Издание сообщает о том, что подросток перед началом стрельбы прокричал имя Гитлера. Дети говорят, что он "ранил однокурсника, попал ему в руку, в плечо. Парень сейчас в больнице, ему ничего не угрожает. Некоторые начали прыгать в окно. Это было трое человек".

По предварительным данным, при прыжке один из студентов получил ушибы, другой сломал ногу, у третьего сломаны обе ноги.

На место трагедии сразу же приехали сотрудники полиции и скорой помощи. В СКР по Новосибирской области возбудили уголовное по статье "покушение на убийство совершенное общеопасным способом".

"Правда.Ру" ранее писала, что 15 января  возле одной из пермских школ произошла драка школьников с применением ножей. Согласно окончательным данным, пострадали одиннадцать человек.

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Темы обстрел колледж новосибирск
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