На Украине похитили крымского футболиста

Открытое вооруженное противостояние Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками продолжается далеко не первый год. И проправительственным войскам, судя по всему, не хватает солдат.
Так, согласно средствам массовой информации Крымского полуострова, в украинском городе Херсоне похитили 20-летнего футболиста из Крыма. Сообщается, что он приехал заключить контракт с местным профессиональным футбольным клубом.
Похитили молодого спортсмена представители украинского военкомата. На одной из улиц Херсона к парню подошли неизвестные. Мужчины, не представившись, начали расспрашивать футболиста о том, сколько ему лет и откуда он. Получив необходимую им информацию, они насильно посадили молодого человека в автомобиль и отвезли в местный военкомат.
Известно, что футболисту удалось связаться с родственниками. Те незамедлительно вышли на представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в АР Крым и города Севастополь Исмаила Халикова и попросили у него помощи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что знаменитый игрок сборной России по хоккею с шайбой решил стать гражданином Канады. Многим российским поклонникам спорта не понравилась фраза, что он произнес в североамериканском суде: "Мои дети заслуживают жить в свободной стране".
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте также:
Остров Крым: у Украины есть новый план
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.
Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.