На Украине похитили крымского футболиста

Открытое вооруженное противостояние Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками продолжается далеко не первый год. И проправительственным войскам, судя по всему, не хватает солдат.

Так, согласно средствам массовой информации Крымского полуострова, в украинском городе Херсоне похитили 20-летнего футболиста из Крыма. Сообщается, что он приехал заключить контракт с местным профессиональным футбольным клубом.

Похитили молодого спортсмена представители украинского военкомата. На одной из улиц Херсона к парню подошли неизвестные. Мужчины, не представившись, начали расспрашивать футболиста о том, сколько ему лет и откуда он. Получив необходимую им информацию, они насильно посадили молодого человека в автомобиль и отвезли в местный военкомат.

Известно, что футболисту удалось связаться с родственниками. Те незамедлительно вышли на представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в АР Крым и города Севастополь Исмаила Халикова и попросили у него помощи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что знаменитый игрок сборной России по хоккею с шайбой решил стать гражданином Канады. Многим российским поклонникам спорта не понравилась фраза, что он произнес в североамериканском суде: "Мои дети заслуживают жить в свободной стране".

Фото: Министерство обороны Украины

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